В телемарафоне «Все для Победы!» вышел сюжет о погибшем в СВО Герое РФ Дамире Исламове

На телеканале ТНВ в ходе благотворительного марафона «Все для Победы!» вышел сюжет, посвященный уроженцу Татарстана, Герою России Дамиру Исламову. О том, каким он был, рассказали его родственники, друзья и коллеги.

Дамир Исламов родился в 1996 году в Лениногорске в многодетной семье. Закончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище.

7 марта 2022 года в ходе специальной военной операции (СВО) погиб в возрасте 25 лет. Выполняя боевое задание, экипаж танка под командованием лениногорца, уничтожил огневую точку и четыре боевые машины противника, но танк подбили.

25 марта прошлого года Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Дамиру Исламову звания Героя Российской Федерации посмертно.

Напомним, сегодня с 10.00 на ТНВ проводится благотворительный телемарафон в поддержку участников СВО. Каждый желающий может принять участие в сборе средств на поддержку участников спецоперации: на экране телевизора отображается QR-код, через который зрители и могут оказать помощь. Собранные средства направят добровольцам и мобилизованным из Татарстана.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в 13.57 зрителям телемарафона представят премьеру гимна добровольческого батальона «Алга».