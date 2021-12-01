В Telegram появился канал борьбы с антиваксерами

В Telegram появился канал «Мракоборец | Борцы с антиваксерами», направленный на борьбу с противниками вакцинации против Covid-19. На странице публикуются факты о вакцинации и вирусе, развенчивающие фейки о прививках, мире и политике.

«Социальные сети заполонили мракобесы. Сторонники плоской Земли, отрицатели лунного проекта США, адепты лечения рака подорожником, — заявили авторы канала. — Они вылезли из своих дремучих нор и вываливают на наивные головы тонны фейков, бреда и теорий заговора».

Самая первая публикация на канале посвящена ведущей «АБВГДейки» Кристине Асмаловской, которая умерла от коронавирусной инфекции. Она не была привита от Covid-19.

В числе противников вакцинации — музыкант Александр Розенбаум, блогер и общественный деятель Катя Гордон, врач Михаил Сватковский, эзотерик Борис Савельев, журналист Иван Юдинцев и другие. Авторы канала рассказывают, что их борьба с «мракобесами» помогла отправить в теневой бан актрису Марию Шукшину, блогеров Бориса и Ингу Гринблат и Влада Фридома. Помимо этого, им удалось заблокировать «Яндекс.Диск» Марии Шукшиной, где размещалась информация, якобы раскрывающая вред прививок.

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