Специалист назвал самый частый вид нарушения земельного законодательства в Татарстане

За 2021 год в Татарстане было зафиксировано 5 тысяч нарушений земельного законодательства и выдано свыше 3 тысяч предписаний об устранении нарушений. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Ильсур Каримов.

«Самым частым видом нарушения является самовольное занятие земельного участка, в том числе лицами, которые не имеют прав на указанную недвижимость, — отметил спикер. — Это порядка 80% от общего числа эпизодов».

Информация обо всех нарушениях вносится в Единый государственный реестр недвижимости.

«Нами проводятся всевозможные мероприятия по предотвращению нарушений земельного законодательства и устранению их последствий, — пояснил эксперт. — Мы не занимаемся привлечением виновных лиц к административной ответственности».