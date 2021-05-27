В ПФО по текущей программе капремонта приведут в порядок 152 тыс. домов



Действующая программа капитального ремонта Приволжского федерального округа охватывает 152 тыс. многоквартирных домов с общей площадью более 500 млн. кв. метров. В них проживают около 24 млн человек. Такие данные были приведены на прошедшем накануне заседании Совета округа под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, сообщает пресс-служба полпреда.

Игорь Комаров отметил, что качественный и своевременный ремонт домов очень важен для людей и затрагивает большинство семей, проживающих в городах. «Мы должны понимать, что несвоевременное проведение капитального ремонта приводит в конечном итоге к появлению новых аварийных домов», — сказал полномочный представитель.

Игорь Комаров также отметил, что «принятие мер по решению проблем в сфере проведения капремонта — необходимое условие выполнения задачи по обеспечению реальных позитивных изменений в жизни граждан». По его словам, на это неоднократно указывал Президент России Владимир Путин.

С момента перехода в 2014 году на новую систему в ПФО было отремонтировано около 45 тыс. многоквартирных домов, условия проживания улучшили 6,5 млн человек. Вместе с тем полномочный представитель отметил, что по этому направлению все еще сохраняется ряд проблем, касающихся компетенции федеральных и региональных органов власти.

«Необходим постоянный мониторинг общественного мнения по данным вопросам и контроль со стороны региональных властей для минимизации жалоб людей. Подчеркну, нашей главной задачей остается эффективная реализация всех программ и обеспечение удовлетворенности граждан», — высказался министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Председатель правления Фонда ЖКХ Константин Цицин в свою очередь добавил, что главам регионов необходимо взять под личный контроль управление программами капремонта.