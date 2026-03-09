news_header_top
Руc Тат
16+
Политика 9 марта 2026 18:27

В Тегеране прошла церемония присяги новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи

Тысячи жителей Тегерана собрались на центральной площади Энгелаб, чтобы присягнуть на верность новому лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи, избранному Советом экспертов. Об этом сообщает агентство Mehr, передает РБК.

По данным агентства, члены Ассамблеи экспертов, учёные и представители элиты страны назвали поддержку нового главы государства национальным и политическим долгом. ISNA и Tasnim отмечают огромное количество собравшихся, которые держали в руках портреты погибшего аятоллы Али Хаменеи и изображения нового лидера.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) также присягнул на верность новому руководителю Исламской Республики.

В Иране верховный лидер не приносит присягу при вступлении в должность — напротив, ему присягают представители армии, госструктур и религиозных организаций.

Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера Али Хаменеи, был избран Советом экспертов 9 марта, хотя кандидатура согласовывалась ещё накануне. Ранее NYT сообщало, что Тегеран откладывал объявление преемника из соображений безопасности.

#Иран #присяга
