В Тегеране неизвестные застрелили офицера элитных войск Ирана

В воскресенье, 22 мая, в Тегеране неизвестные застрелили офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Убит полковник Сайад Ходаи, передает ТАСС.

Он был застрелен в автомобиле на одной из улиц в восточной части иранской столицы.

Иранские власти уже назвали убийство актом терроризма.

Покушение произошло около 16:00 по местному времени (15:30 мск) в одном из переулков в районе столичной улицы Моджахедин-е Эслам. В покушении принимали участие два человека, передвигавшиеся на мотоцикле. Злоумышленники пять раз выстрелили в офицера КСИР.