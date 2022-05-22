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Происшествия
22 мая 2022  20:03

В Тегеране неизвестные застрелили офицера элитных войск Ирана

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В воскресенье, 22 мая, в Тегеране неизвестные застрелили офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Убит полковник Сайад Ходаи, передает ТАСС.

Он был застрелен в автомобиле на одной из улиц в восточной части иранской столицы. 

Иранские власти уже назвали убийство актом терроризма.

Покушение произошло около 16:00 по местному времени (15:30 мск) в одном из переулков в районе столичной улицы Моджахедин-е Эслам. В покушении принимали участие два человека, передвигавшиеся на мотоцикле. Злоумышленники пять раз выстрелили в офицера КСИР.

#Иран #Убийство
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