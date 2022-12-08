В течение недели казанские автоинспекторы будут проверять такси и автобусы

Сегодня в Казани началось профилактическое мероприятие «Автобус», во время которого сотрудники ГИБДД будут проводить сплошные проверки пассажирского транспорта, в том числе такси. Мероприятие пройдет до 15 декабря.

Особое внимание автоинспекторы будут обращать внимание на законность работы по перевозке пассажиров, перевозку пассажиров без путевого листа, управление авто иностранцем, не имеющим соответствующих документов.

Также стражи порядка будут выявлять управление транспортом без оформленной диагностической карты, не прошедших предрейсовый медосмотр водителей и предрейсовый контроль техсостояния автомобилей. У таксистов будут проверять разрешение на перевозку пассажиров и багажа, а также наличие лицензии.

Также внимание автоинспекторов сосредоточится на том, были ли в конструкции автомобиля какие-либо изменения без получения соответствующего разрешения. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.