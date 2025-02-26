В индустриальном парке «Шали» в 2025 году планируют открыть первое производство

В индустриальном парке «Шали», который расположен в Пестречинском районе, в этом году планируют открыть первое производство. На нем будут создавать сублимационное оборудование, рассказал «Татар-информу» директор парка Валерий Бригаднов.

«Планируем, что к концу года у нас будут построены первые складские помещения, также в течение года мы рассчитываем, что откроется первое производство. У нас уже есть семь резидентов, мы продолжаем развивать парк и обустраивать его инфраструктурой», – заявил собеседник.

По его словам, индустриальный парк будет ориентирован на сельхозпроизводство. В частности, в него уже зашли компании, занимающиеся подсолнечным маслом и печеньем.