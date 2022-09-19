В течение двух недель жители РТ смогут попасть к аллергологу в РКБ без направления

Колл-центр, в котором можно записаться на консультации пациентам с крапивницей и другими аллергическими состояниями, открылся сегодня в Центре аллергологии и иммунологии РКБ Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.

С 19 по 30 сентября любой житель Татарстана с симптомами аллергии может позвонить в колл-центр и записаться на бесплатный прием к специалисту по номерам: (843) 231 20 02, 231 20 03, 231 20 04.



Врачи Центра аллергологи и иммунологии открыли запись через колл-центр на две недели в честь Всемирного дня крапивницы, который отмечается 1 октября. Таким образом доктора хотят обратить внимание населения на проблемы аллергических реакций, в частности крапивницы.

По данным медиков, от внезапно возникающего сильного покраснения, волдырей, отеков страдает каждый четвертый человек в определенный момент жизни. В большинстве случаев проявления крапивницы проходят в течение нескольких недель – это острая крапивница, однако примерно у 1% населения планеты болезнь переходит в хроническую форму.

Отметим, центр РКБ – один из шести аллергологических центров России, работающих по международным стандартам GA2LEN UCARE. Всего таких центров по миру более 130.