Культура 17 декабря 2025 16:11

В театре Тинчурина в рамках проекта «Адреса души. Тукай» покажут спектакль

Фанис Мусагитов
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Участникам культурно-экскурсионного маршрута «Адреса души. Тукай» покажут спектакль в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор Тинчуринского театра, заслуженный работник культуры РТ Фанис Мусагитов.

«Совместный проект Национального музея, «Татарской усадьбы» и нашего театра. Хотелось бы, чтобы таких проектов было больше. Потому что человек видит разные локации. Гости посетят наше здание и посмотрят красивый спектакль», – пояснил Фанис Мусагитов.

Спектакль станет заключительным пунктом экскурсионного маршрута. «Экскурсии такого формата должны быть. Пусть они будут посвящены не только Габдулле Тукаю, но и другим выдающимся писателям, деятелям культуры и искусства. Пятого января проходит первая экскурсия. Всех участников ждем на спектакле. Кульминация экскурсии будет в нашем здании», – заключил он.

Милена Новикова

#Габдулла Тукай #театр тинчурина #Татарский мир #туризм
