В театре Тинчурина состоялась премьера спектакля Айдара Заббарова «Мама приехала»

В Татарском театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина состоялась премьера спектакля «Мама приехала» (тат. «Әни килде»), поставленного Айдаром Заббаровым.

Пьеса «Мама приехала» была написана Шарифом Хусаиновым в 1968 году. В этот период на смену эмоциональным и поверхностным пьесам, господствовавшим некоторое время в татарской драматургии, пришли сложные философские произведения. Пьеса Хусаинова относилась к числу последних.

Это история пожилой матери, готовой на любые жертвы ради своих детей, и ее детец, которые уже живут своей жизнью и решают собственные проблемы. Когда мать заболевает (далее становится известно, что это онкологическое заболевание), она приезжает из села к детям в Казань. Находит она их не сразу: дома их нет, они все собрались на съемной квартире младшего сына, который собирался втайне от близких справить свадьбу. Матери становится всё хуже, ее боль утоляет только морфий, но никто из ее детей не готов ухаживать за ней.

В пьесе практически нет положительных героев, все характеры неоднозначны. Такая полифония, когда у каждого героя есть хоть сколько-нибудь значимое объяснение своим поступкам, открывает простор для дискуссий и прочтений. Это свойство и обеспечило успех постановкам Марселя Салимжанова в 1970 и 1999 годах.

В постановке Айдара Заббарова есть главное – динамика. У этой пьесы нет насыщенного событиями сюжета или ошеломительных поворотов, но спектакль удерживает внимание, не позволяя отвлечься от происходящего на сцене. На протяжении двух актов публика наблюдает за яркими и живыми характерами, пока герои обсуждают самые бытовые вопросы. Молодожены приходят в свое скромное жилище, их покой нарушает пестрая компания шумных родственников, начинается застолье, звучат новости и сплетни, а затем приезжает мать.

Собственно, первый акт разворачивается в сатирическом ключе. Использованы известные стереотипы: богатый родственник, семейная пара, которая во все сует свой нос, калека и хипстер, те же молодожены. Во многом реализм характеров является достижением актеров: Лили Миннуллиной, Рената Шамсутдинова, Лилии Махмутовой, Ирека Хафизова и других, но в этом хаосе есть свой ритм, и в этом безусловно большая заслуга режиссера. Реализму происходящему добавляет сценография (Булат Ибрагимов), которая впечатляет с первых же минут.

Главную роль – роль матери – исполнила народная артистка Татарстана Ляля Миннуллина. С ее приходом обстановка обостряется, особенно когда становится известно о ее болезни. Психология героев углубляется, становится известна их предыстория: наживший состояние Ислам просидел всю войну в тюрьме, у Максуда и Саймы снесли дом, калеке Инсафу бороться с болью в ногах помогает тот же морфий, а стиляга Альфред оказывается тунеядцем и отказывается работать за гроши.

Если начинался спектакль со смеха, то заканчивается он слезами и молитвой. Собственно, «молитвой» этот спектакль назвал Мансур Гилязов, пришедший на премьеру. В беседе с корреспондентом «Татар-информа» драматург также назвал постановку Заббаровым этой пьесы лучшей из тех, что он видел.

Сейчас эта пьеса по-прежнему может вызвать дискуссии вокруг ее морали, правдоподобности образов, глубины характеров. Тот же Ислам сегодня выглядит слишком драматизированным, Альфред чересчур гадким, Максуд и Сайма легко переступают чужие границы, а все внутренние семейные разборки случаются лишь из-за того, что каждый из них предпочитает шумное застолье честному разговору. Неслучайно ключом к искренности становится ребенок, который еще не научился двоемыслию.

Но все это можно списать на художественные особенности драматургии. В сухом остатке зритель получает очень качественный спектакль – психологическую драму, которая никого не оставит равнодушным.