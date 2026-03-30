В театре Тинчурина рассказали о продолжении «Казанских парней»

В театре имени Карима Тинчурина прошел пресс-завтрак, посвященный спектаклю «Казанские парни» (тат. «Казан егетләре»). В обсуждении приняли участие директор театра Фанис Мусагитов, главный режиссер Айдар Заббаров и заведующая литературной частью Резеда Губаева.

В ходе обсуждения оказались затронуты ключевые вопросы, о которых в своих материалах писали и говорили журналисты. В первую очередь речь зашла о двух актерских составах.

«Театральный состав должен омолаживаться. Если мы не будем молодить наши составы, театр зачахнет. Это относится не только к „Казанским парням“», – считает Губаева.

В субботу, 28 марта, на сцену театра Тинчурина вышел второй состав актеров спектакля «Казанские парни», среди них Рашит Валиуллин и Эльвина Насибуллина. Они работают в театре всего два месяца и уже играют на большой сцене. По мнению Губаевой, молодые артисты серьезно выросли за такое короткое время.

Еще один вопрос – ностальгия. У Заббарова было несколько вариантов постановки, предпринимались попытки осовременить действие, поместив историю в наше время, но история разваливалась, так как события пьесы слишком сильно привязаны к 1990-м. Но делать спектакль по пьесе в формате эксперимента, например, для малого зала, тоже бы не стали (и не станут) – слишком энергозатратно, сказал Заббаров. Поэтому «Казанские парни» образца 2026 года выполнены в гиперреалистичном формате с минимальными отклонениями от текста оригинала.

Главной новостью встречи стали слова Айдара Заббарова о постановке – продолжении «Казанских парней». По словам главрежа театра, события продолжения будут происходить в новогоднюю ночь, поэтому премьера запланирована на конец 2026 года – ноябрь или декабрь.

Такие постановки, как «Казанские парни», для зрителя становятся «сладкой приманкой» перед тем, как накормить его витаминной брокколи – так с использованием образов, отсылающих к детскому питанию, объяснил Артем Пискунов механизм составления репертуара. Именно ностальгически-сладких приманок, ответил Заббаров, в репертуаре театра уже достаточно, и брокколи в меню скоро появится.