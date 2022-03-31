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Культура
31 марта 2022  13:50

В театре Тинчурина проходит республиканская лаборатория фестиваля «Идел-йорт»

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Сегодня в театре Карима Тинчурина проходит республиканская творческая лаборатория для режиссеров, актеров, руководителей самодеятельных театральных коллективов фестиваля «Идел-йорт».

В рамках лаборатории проходят мастер-классы на тему «Секреты подбора репертуара театра», «Создание актерских образов. Актерское мастерство», «Сценическая речь» и «Создание сценического костюма». Мастер-классы проводят актеры театра Карима Тинчурина Ильфак Хафизов, Зульфат Закиров и Резеда Саляхова.

Участники народных театров посмотрят репетицию режиссера Тинчуринского театра Ильнура Гарифуллина, после чего состоится обмен мнениями. Также пройдет встреча с художником-модельером, дизайнером Нажией Галимовой.

Мероприятие завершится просмотром спектакля театра «Угасшие звезды».

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