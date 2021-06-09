Театр Тинчурина покажет музыкально-поэтический спектакль по биографии поэта Аглямова

В казанском театре имени Тинчурина пройдет премьерный показ музыкально-поэтического спектакля «И этот мир», основанный на биографии народного поэта Татарстана Мудариса Аглямова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе театра.

Аглямов был одним из ярких представителей татарской поэзии позднесоветского и постсоветского времени. Его жизнь похожа на грустную комедию с драматическими поворотами и анекдотическими ситуациями. Спектакль расскажет о путешествии поэта через потери, боль, любовь, остроумие, мечты и болезни.

Режиссер-постановщиком и музыкальным оформителем спектакля выступил Туфан Имамутдинов. Художник-постановщик спектакля — Лилия Имамутдинова, хореограф — Марсель Нуриев, а художник по свету — лауреат премии «Золотая маска» Ильшат Саяхов.

«Оркестр не будет принимать участие в постановке», — отметили в пресс-службе театра.

Основные роли в спектакле исполняют Резеда Саляхова, Артем Пискунов, Зульфат Закиров, Айсылу Мусаллямова и Салават Хабибуллин.

Премьера состоится 30 июня. Возрастное ограничение — 12+.