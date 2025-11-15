В театре «Созвездие-Йолдызлык» наградили участников конкурса «Моя родословная»

Сегодня, 15 ноября в театре «Созвездие-Йолдызлык» прошла церемония награждения победителей нескольких архивных конкурсов: «Моя родословная», «Передай семейный архив», а также конкурс на получение поддержки от муниципальных архивов РТ.

Республиканский конкурс «Моя родословная», изучающий генеалогию проводится с 2018 года и уже собрал более 2419 участников из Татарстана и других регионов России. В 2025 году 169 конкурсантов в возрасте от школьников до пенсионеров представили качественные исследовательские работы, создавая родовые книги для будущих поколений.

В мероприятии приняла участие председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова. Именно она рассказала, что архивная служба очень активно поощряет ребят, которые любят заниматься своими родословными, которые делают научные исследовательские работы.

«Мы поощряем прежде всего те работы, которые дети реально сделали сами своими руками. Когда ребёнок сам начинает записывать имя каждого своего дедушки, бабушки, прабабушки, естественно, он их запоминает. Он потом будет на них равняться, потому что всё наше предшествующее поколение, оно достойно уважения» — объяснила Габдрахманова.

Также председатель Государственного комитета РТ по архивному делу отметила, что самому младшему участнику конкурса 6 лет, самому старшему — 83 года.

В зале театра выставили одни из самых лучших работ — это генеалогические древа, альбомы с фотографиями и биографиями предков разных людей.

Участница конкурса Джамиля Зарипова поделилась с корреспондентами своей работой над семейным древом, рассказав о том, что ее тетя пишет книгу о предках.

«Моя работа посвящена исследованию моей династии пчеловодов. Информацию мы брали из книги моей тёти. Тётя пишет разные книги про наш род, и поэтому информацию было найти легко. Тетя, Гаухария, ходила по домам в деревне и собирала информацию у жителей. Мы узнали, что наши предки жили с 17 века в деревне Малая Елга в Лаишевском районе» — говорит Джамиля о опыте поиска предков.

Участники конкурса, отец и дочь — Мария и Владимир Растегаевы занимаются поиском предков уже 10 лет. По их словам, они нашли данные о предках с 15 века.

«Наши предки жили на территории Саратовской губернии, в основном они были купцами, прапрадедушка имел свою мясную лавку. Вообще, важно не тянуть с этим делом, а искать в моменте, когда ваши родственники живы. Пока есть возможность опросить их, что-то задокументировать, записать. Потом, допустим, какой-то старый человек умер, и он с собой унес информацию. Это тяжелое дело, бывает и такое, что данные не сохраняются по каким-то годам» — утверждают участники.

Победителей конкурса наградили денежными призами и дипломами.

Все инициативы реализуются в соответствии с Государственной программой «Развитие архивного дела в Республике Татарстан» и направлены на укрепление связи между поколениями, сохранение исторической памяти семей и популяризацию изучения родословной среди молодежи.