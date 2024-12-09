«Отдали свою жизнь во имя мира на земле»: в Казани восславили Героев Отечества

В Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля проходит благотворительный концерт «Своими делами Отечество славим!». Торжество приурочено к 55-летию Казанского государственного института культуры и Дню Героев Отечества.

«Поздравляю вас с 55-летием. Это особая дата и празднуются она ни много, ни мало в День Героев Отечества. Татарстан и Российкая Федерация гордятся своими героями, гордятся теми, кто отдал жизнь за Родину, отдал свою жизнь во имя мира на земле», — сказала на открытии концертной программы заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

В концерте участвуют творческие коллективы Казанского государственного института культуры, обладатели Гран-при фестиваля «Наше время – безнең заман» команда ГБУ «Безопасность дорожного движения», творческие коллективы Республики Татарстан и регионов Поволжья.

Все вырученные средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.

Концерт проводится при поддержке Салавата Фатхетдинова.