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«Отдали свою жизнь во имя мира на земле»: в Казани восславили Героев Отечества
В Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля проходит благотворительный концерт «Своими делами Отечество славим!». Торжество приурочено к 55-летию Казанского государственного института культуры и Дню Героев Отечества.
«Поздравляю вас с 55-летием. Это особая дата и празднуются она ни много, ни мало в День Героев Отечества. Татарстан и Российкая Федерация гордятся своими героями, гордятся теми, кто отдал жизнь за Родину, отдал свою жизнь во имя мира на земле», — сказала на открытии концертной программы заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
В концерте участвуют творческие коллективы Казанского государственного института культуры, обладатели Гран-при фестиваля «Наше время – безнең заман» команда ГБУ «Безопасность дорожного движения», творческие коллективы Республики Татарстан и регионов Поволжья.
Все вырученные средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.
Концерт проводится при поддержке Салавата Фатхетдинова.
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