В театре Москвы представили спектакль Татарского ТЮЗ им. Г. Кариева

В Московском Губернском театре представили спектакль Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева «Приключения Рустема» по мотивам пьесы писателя Аделя Кутуя.

Как сообщает Полпредство Татарстана, постановка театра им. Г. Кариева становилась лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» (спецноминация жюри «За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя», 2024).

Уточняется, что показ спектакля в минувшие выходные в столице России прошел в рамках VII Большого Детского фестиваля (худ. руководитель Сергей Безруков).

Заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин поздравил татарский театр и труппу с успешным выступлением и пожелал успехов в достижении новых высот.

фото: Полпредство Татарстана