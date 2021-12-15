В театре кукол «Экият» начнутся показы премьеры «Сказочное шоу для Снегурочки»

С 17 декабря в Татарском государственном театре кукол «Экият» начнутся новогодние представления, которые продлятся по 9 января. В общей сложности юным зрителям и их родителям будут представлены 113 постановок. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

Режиссером новогодней премьеры «Сказочное шоу для Снегурочки» выступил художественный руководитель театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев. По словам собеседницы агентства, получилось представление с фокусами и спецэффектами — в лучших традициях театра, которое вовлечет в волшебную атмосферу Нового года всех зрителей.

Малышей ждут приключения непослушной Снегурочки, Емели, Бабы Яги, Кощея Бессмертного и многих других персонажей народных сказок. Детям предстоит узнать, найдет ли Снегурочка дорогу домой и состоится ли Новый год.

С учетом эпидемиологической ситуации новогодние показы в этом году пройдут в измененном формате. Зрелищная часть с играми и хороводами из фойе переместится в Большой зал театра. Зрители примут участие в спектакле, находясь на своих местах. Во время мероприятия будут соблюдены все антиковидные меры. Вход для взрослых по QR-коду. 1 января — выходной день.