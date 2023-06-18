В театре кукол «Экият» состоялась премьера с главным героем изо льда

В театре кукол «Экият» состоялась премьера нового спектакля для взрослого зрителя «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина в постановке художественного руководителя театра Ильгиза Зайниева.

По сюжету, молодой человек, рожденный в 1900 году, пробуждается на больничной койке в 1999-м. Он почти ничего не помнит о своей жизни. Сможет ли герой по обрывкам воспоминаний сложить полноценную картину того, кто он, как жил, кого любил и каким образом оказался в данной ситуации?

Главный герой спектакля Иннокентий Платонов предстает в образе ледяной куклы, который за два с лишним часа тает на глазах зрителя.

«Есть только одна причина, почему мы решили для этого спектакля сделать куклу изо льда: она соответствует основному смыслу произведения, помогает раскрыть внутреннее состояние главного героя и ситуации, которые с ним происходят», — делится режиссер-постановщик Ильгиз Зайниев.

Для каждого показа главного персонажа надо заново замораживать в специально купленной морозильной камере.

В спектакле заняты всего шесть актеров — заслуженные артисты РТ Дилюс Хузяхметов, Алсу Хайсарова и актеры театры Лариса Пасынкова, Анастасия Жукова, Ильсур Минкеев, Эмиль Ерофеев.

Над созданием спектакля работали художник-постановщик Сергей Рябинин, композитор Эльмир Низамов, режиссер видеоряда Дамир Аллямов и художник по свету Михаил Кирильцев.