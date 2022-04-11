В театре кукол «Экият» состоится премьера белорусского режиссера «Дитя Аллаха»

В Татарском государственном театре кукол «Экият» 15 и 16 апреля состоится премьера спектакля для молодежи и взрослых «Дитя Аллаха» по пьесе Николая Гумилева. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе театра.

Постановщиком спектакля выступил приглашенный режиссер из Республики Беларусь Олег Жюгжда. Он работал с командой своих коллег из Беларуси — художником-постановщиком Людмилой Скитович и композитором Павлом Кондрусевичем, а хореографом выступила Ирина Ткаченко из Перми.

Олег Жюгжда работает главным режиссером в Гродненском областном театре кукол. На счету лауреата международных фестивалей — много постановок для детей и взрослых. Новый спектакль станет первой представленной в Казани работой белорусского режиссера, который 20 лет мечтал поставить «Дите Аллаха».

«Режиссер уже с 3 апреля находится в Казани. Он сам представит премьеру», — пояснила заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

«Дитя Аллаха» — одно из самых экзотичных и изящных творений Николая Гумилева. По сюжету, райской деве Пери удалось найти одну из святынь (подкову кобылицы Магомета) и в награду она просит у Аллаха свободы, чтобы наградить своей любовью достойнейшего из смертных. На ее пути встают Прекрасный Юноша, Воинственный Бедуин, калиф Багдада. Зрителю предстоит узнать, кому достанется прекрасная Пери и кого пощадит Единорог.

Спектакль реализуется в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» — «Культура малой Родины».