В театре кукол «Экият» состоится премьера «Аладдин» по мотивам арабской сказки

3 февраля театр кукол «Экият» представит первую премьеру этого года «Аладдин» по мотивам арабской сказки из сборника «Тысяча и одна ночь». Особенность данного спектакля в том, что над его созданием трудится мощная постановочная группа, создателями премьеры выступили мэтры искусства, рассказали «Татар-информу» в театре.

В «Экияте» сейчас работает Виктор Антонов — главный художник легендарного Государственного академического Центрального театра кукол имени Образцова, многократный обладатель премии «Золотая Маска».

Антонов — один из ярких представителей профессии кукольника, объединивший в себе актёра, режиссёра, художника и драматурга. Его авторскому стилю кукол и сценографии свойственно парадоксальное сочетание комичности образов и поэтичности атмосферы действия, красочная мозаика визуальных метафор, стилевое разнообразие. Он — автор уникальных трюковых марионеток, представляющих одну из вершин европейского искусства театра кукол.

«Для нашего театра большая честь, что он согласился приехать к нам на постановку. В спектакле используются перчаточные куклы, гапитные перчаточные куклы и живой план», — поделилась завлит театра Дилия Шаязданова.

Режиссером-постановщиком стал заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Республиканской премии им.М.Джалиля Ильгиз Зайниев. Музыку к спектаклю написал лауреат премии Президента России для молодых деятелей культуры Эльмир Низамов, хореографию поставила заслуженный деятель искусств РТ Салима Аминова. Стихи написала поэт и главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.

«Кто из нас не хотел бы заполучить волшебную лампу, чтобы Джин исполнил три наших заветных желания? Но всегда ли волшебство уместно? Может, что-то должно доставаться трудом, борьбой и усердием? Например — любовь. Ведь искренняя любовь и есть волшебство, настоящее чудо. Какой же путь выберет и какие три желания загадает Аладдин, когда в его руки попадет таинственная медная лампа?» — гласит аннотация к спектаклю.

Спектакль «Аладдин» рекомендован для зрителей от пяти лет, его можно посетить по «Пушкинской карте».