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Ру Тат
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15 мая 2021  01:06
Марат Ишкильдин

В театре кукол «Экият» представит спектакль обладатель четырех «Золотых масок»

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В казанском театре кукол «Экият» представит постановку четырехкратный обладатель всероссийской театральной премии «Золотая маска», заслуженный деятель искусств РФ Евгений Ибрагимов, сообщили в пресс-службе театра.

«21 мая на Большой сцене театра кукол „Экият“ состоится большая премьера — Misteriozo con anima в постановке четырехкратного лауреата Российской Национальной театральной премии „Золотая Маска“ и обладателя множества других престижных театральных премий Евгения Ибрагимова», — рассказали в пресс-службе.

Ибрагимов будет ставить спектакль со своей постановочной группой: художником-постановщиком Юлией Михеевой, композитором Николаем Якимовым, хореографом Марией Качалковой и художником по свету Игорем Фоминым.

«В спектакле задействованы артисты нашего театра. 6 девушек и парней. Всего 12 актеров. Спектакль останется в нашем репертуаре. Премьерные дни 21 мая, 20 июня, 25 июня», — поделились в пресс-службе. 

Misteriozo con anima повествует о таинственной мистерии, рождении, жизненном пути, о любви, мечте, преодолении препятствий и достижении целей. 

Спектакль реализуется в рамках Федерального проекта партии «Единая Россия» — «Культура малой родины».

театр кукол Экият
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