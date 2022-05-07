В театре кукол «Экият» представили спектакль для детей с нарушением зрения

Театр кукол «Экият» продолжает спектакли в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Сегодня, 7 мая, спектакль «Волк и семеро козлят» наряду с обычными зрителями смогли увидеть 20 зрителей с особенностями в развитии. Спектакль прошел с тифлокомментированием. Об этом «Татар-информу» сообщили в театре кукол.

Зрители перед началом спектакля получили специальные наушники. Происходящее на сцене для них описывала заведующая отделом организационно-методической и библиографической деятельности Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан и тифлокомментатор высшей категории Гелюся Закирова.

После спектакля зрители смогли подняться на сцену, чтобы тактильным способом лучше рассмотреть куклы, декорации и реквизит спектакля, пообщаться с актерами.

Дети с удовольствием посетили увлекательную и веселую сказку, подарив артистам театра множество положительных отзывов и слов благодарности.

В 2022 году театр кукол «Экият» вошел в состав победителей на организацию показа спектаклей в программе Особый взгляд Special view благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В рамках грантовой программы также будут показаны спектакли «Приключения кота Мырау батыра» по произведению Наки Исанбета и «Сны Диснея» Ильгиза Зайниева.