В театре Кариева представят квест-спектакль «Шан кызы» на основе эпоса 882 года

Фото: Солтан Исхаков, «Татар-информ»

В Казанском татарском гостеатре юного зрителя имени Габдуллы Кариева состоится премьера квест-спектакля «Шан кызы» (+6). Показы пройдут 30 апреля в 12.00, 14.00 и 18.00.

«Ученые считают, что дастан «Шан кызы» написан еще в 882 году, то есть, даже раньше, чем «Кыйссаи Йосыф» («Сказание о Юсуфе»). Автор эпоса - Шамсутдин Тарвил. Очень интересное произведение. Его я хранил в своей режиссерской папке 20 лет, в этом году благодаря гранту «Единой России» «Культура малой Родины» появилась возможность, наконец, создать по нему спектакль. В дастане 12 глав, очень сложное произведение. По нему можно было бы снять двухсерийный фильм», - рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» режиссер спектакля, главный режиссер театра Кариева Ренат Аюпов.

Для детской аудитории постановку решили сделать в необычном формате - квест-спектакль.

«Зрители будут выполнять задания. Три персонажа - воины, приглашают десять детей из зала на сцену, их облачают в исторические костюмы, и они вместе, решая поставленные перед ними задачи, должны будут освободить героиню - Шан кызы. Сейчас у нас идут репетиции. Будет очень интересный квест-спектакль, приглашаю всех на премьеру», - сказал режиссер.

Зиля Мубаракшина