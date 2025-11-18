В театре Камала состоялся вечер памяти народного писателя Туфана Миннуллина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Накануне в Большом зале театра Камала состоялся вечер памяти, приуроченный к 90-летию народного писателя Татарстана, видного драматурга и общественного деятеля Туфана Миннуллина. Гостем вечера стал заместитель председателя Государственного совета РТ, председатель Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марат Ахметов.

«Каждое слово, каждый испытующий взгляд Туфана Ага у нас перед глазами. Он ушел, оставив нам своего столетнего Альмандара, свои произведения, каждый из которых мы можем назвать завещанием для нас, десятки выступлений, из которых мы до сих пор черпаем для себя мудрость, – все они как книга воспитания для нас. Живи он так же долго, как его Альмандар, как бы радовался Туфан абый новому зданию театра! И сколько добрых дел он совершил бы во благо нашего народа, нации. Хотя его нет среди нас, ни единое его слово, ни одно его произведение не утратили своей духовной ценности», – отметил в своем выступлении Марат Ахметов.

Он также поделился воспоминаниями о выдающемся драматурге.

«В свое время, много лет назад первый Президент нашей республики Минтимер Шаймиев сказал: "Туфан – неиссякаемый источник произведений с глубоким смыслом". Для нас Туфан абый – человек, который отдавал всю душу за родной язык, судьбу нашего народа, проживший яркую жизнь. Смелость, искренность, непоколебимая верность своему пути и безграничная любовь к своему народу – это были его качества», – подчеркнул Ахметов.

В ходе вечера памяти были показаны отрывки из спектаклей, фрагменты видеозаписей, со сцены прозвучали стихи и песни в исполнении известных артистов.

Юлай Низаев