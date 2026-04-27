В театре Камала состоялась премьера медиаоперы «Шурале»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В театре Камала праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Габдуллы Тукая, завершились премьерой медиаоперы «Шурале». Режиссерами постановки выступили София Байрамова и Вячеслав Сысоев, композитор – Фархад Бахтияри.

«Если человек связан с культурой, эти образы его иногда посещают», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Фархад Бахтияри.

Композитор отметил в своей музыке несколько музыкальных аллюзий: «Шурале» Фарида Яруллина, «Парад Тукая» и музыка итальянского композитора Лучано Берио. Музыка писалась под конкретный сюжет, предложенный режиссерами.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Опера создана по одноименной поэме Габдуллы Тукая «Шурале». Главные герои мифа, дровосек Егет (Ирек Кашапов) и лесной дух Шурале (Раиль Шамсуаров), встречаются в лесу. Шурале хотел защекотать дровосека, но в результате Егет перехитрил лесного духа, прищемив его длинные пальцы бревном. Роли сказителей исполняют Ришат Ахмадуллин, Райхан Габдуллина, Айгуль Гардисламова и Адель Равилов.

Музыкальное сопровождение спектаклю обеспечил оркестр театра Камала под руководством главного дирижера и художественного руководителя оркестра Данияра Соколова. Хормейстер – Марат Яхъяев. Ассистент-дирижер – Иван Веретельный. Концертмейстеры – Вероника Лобарева и Саида Фахразиева. Педагог по вокалу – Раида Ермохина.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В формате медиаоперы тукаевский сюжет воссоздают не только живая музыка и солисты, но и танцоры. В постановке принимают участие студенты кафедры хореографического искусства Казанского государственного института культуры.

Спектакль разыгрывается в восточном зале театра. «Декорации» разворачиваются прямо на куполе зала при помощи видеопроекций. Солисты поют на татарском языке, на отдельном экране есть русские субтитры. Художники: Рамиль Резванов, Руслана Зиянгирова, Юлия Галиакберова, Егор Росейцев, Алексей Сотников.