В театре Камала состоится премьера спектакля про Шурале в депрессии

Уже завтра в театре Камала состоится премьера нового мюзикла-спектакля «Шурале. Не ждали?!». Корреспонденту «Татар-информа» удалось побывать на предпоказе и теперь он готов рассказать, как дух леса вышел из депрессии после встречи с Былтыром.

В фантазийном сиквеле народной сказки, которую поставили на сцене универсального зала театра Камала Салима Аминова и Ильдус Габдрахманов, Шурале – хранитель леса, который перебрался жить в болото после большого позора с защемленными в бревне пальцами. Теперь в брошенном на произвол судьбы лесу заправляет Див (Ирек Хафизов) и его свита = Албасты (Артур Шайдуллин) и Юха (Гульчачак Хамадинурова). Некогда красивый лес превратился в непроходимую и страшную чащобу, а его жители оказались под угрозой.

В плен к новым хозяевам леса случайно попадает девушка Салима (Гузель Гюльвердиева), на помощь ей отправляется юноша Исмагил (Булат Мухамедзянов). Смог бы Исмагил (внук того самого Былтыра) в одиночку побороть злого колдуна Дива, остается неизвестным, потому что юноша забредает на болота Шурале.

«В лесу Шурале, поэтому с детьми там ничего не случится», – так отвечала бабушка Салимы Аминовой на вопросы, как она отпускает маленьких девочек гулять по лесу. Этот эпизод сформировал отношение режиссера к образу лесного духа.

В этой истории Шурале – уже совсем не прежний игривый лесной дух, а ушедший в себя и тонущий в своем болоте злодей-неудачник. Да и «злодей» – не самая точная характеристика нового Шурале. В обновленной версии предыстории Шурале охранял деревья и на Былтыра напал только потому, что тот хотел срубить старый дуб.

На функцию хранителя намекает и внешний вид героя: плащ цвета хаки, берцы и шапка – настоящий егерь, если не принимать во внимание длинные пальцы. Про мотив «зеленой повестки» говорят и сами режиссеры.

«Он старается сберечь природу, но так случилось, что ему защемили пальцы», – отметил один из исполнителей роли Шурале заслуженный артист Татарстана Ильнур Закиров.

Шурале не страшны ни Див, ни Юха, но собственной жены он боится (роль Шуралины так же исполнила Гульчачак Хамадинурова). С ее подачи Шурале решает помочь Исмагилу в спасении Салимы, и вместе герои отправляются в логово Дива.

Новое театральное воплощение Шурале – мюзикл. Композитором выступил заслуженный деятель искусств Татарстана Марат Ахметшин. Жанр постановки описывали самым необычным образом, используя даже термин «рок-опера». Здесь действительно звучат одна-две «тяжелые» композиции, но, по словам Ахметшина, это не определяет весь жанр постановки. Всего в спектакле десять песен, каждая из которых посвящена отдельному персонажу. Постановка разделена на два акта.

Пьесу написали Марат Ахметшин вместе с Резедой Губаевой. Замысел проекта появился у Ахметшина давно, так как Шурале – его любимый персонаж. Первые шаги к его реализации помог сделать благотворительный фонд «Афарин», и сиквел Шурале сначала должен был быть поставлен в Казанской городской филармонии. Но события развивались так, что проект перекочевал в театр Камала.