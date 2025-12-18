news_header_top
Культура 18 декабря 2025 22:45

В театре Камала прошла лекция Галимьяна Гильманова о природе мифа о Шурале

В театре Камала прошла лекция писателя Галимьяна Гильманова «Шурале – хозяин леса: на грани фольклора, науки и фантазии» к премьере спектакля «Шурале. Не ждали?!».

В своей лекции писатель рассказал о природе мифа о Шурале и множественности его интерпретаций в разных народах тюркского мира. Наиболее известны Арсури, Ярымтык и сам Шурале, но, как оказалось, их намного больше. Также писатель раскрыл основные сюжеты, которые связывают с мифическим персонажем. Помимо щекотки, Шурале любил красть по ночам лошадей и играть с заблудшими в лесу путниками.

Слушателей ждало несколько любопытных фактов об этом обитателе леса, например: Шурале боится соли, собак и воды, а из капли его крови может появится новый Шурале. В нескольких легендах даже встречается женская форма этого сказочного персонажа. В XXI веке наблюдается тенденция к очеловечивание Шурале, и у него появляется предыстория, в которой он когда-то был человеком, но был проклят.

В фантазийном сиквеле народной сказки за авторством Резеды Губаевой «Шурале. Не ждали?!» в постановке Салимы Аминовой и Ильдуса Габдрахманова Шурале обиделся на людей и перебрался жить в болото, а в это время в брошенном им когда-то на произвол судьбы лесу заправляют Див, Албасты и Юха, превратившие красивые чащи в непроходимый и страшный плен для всего живого.

Премьера состоится 25 декабря.

Театр Камала запустил цикл лекций, приуроченных к премьерам, чтобы дать зрителям ключ к пониманию исторического и культурного контекста спектаклей. Первым шагом стала лекция историка Лилии Габдрафиковой перед премьерой «Джаудат и Зубаржат», основанная на материалах ее исследования татарского общества.

