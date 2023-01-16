news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
16 января 2023  13:49

В театре Камала прошла читка пьесы «Көзге кайтаваз» Рустама Галиуллина

news_top_970_100

В театре Камала состоялась первая читка пьесы Рустема Галиуллина «Көзге кайтаваз». Режиссер спектакля Фарид Бикчантаев, художник Сергей Скоморохов. Пьеса была награждена специальной премией Министерства культуры РТ на недавно прошедшем конкурсе «Новая татарская пьеса 2022».

В спектакле заняты: заслуженные артисты РТ Фанис Зиганшин, Лейсан Файзуллина, Алмаз Гараев, Гульчачак Хамадинурова, Раиль Шамсуаров, а также Радиф Галимов, Эльза Муратхузина, Алина Мударисова и Айгуль Абашева.

Премьера постановки ожидается в апреле 2023 года.
 

#театр камала
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное