В театре Камала прошла читка пьесы «Көзге кайтаваз» Рустама Галиуллина

В театре Камала состоялась первая читка пьесы Рустема Галиуллина «Көзге кайтаваз». Режиссер спектакля Фарид Бикчантаев, художник Сергей Скоморохов. Пьеса была награждена специальной премией Министерства культуры РТ на недавно прошедшем конкурсе «Новая татарская пьеса 2022».

В спектакле заняты: заслуженные артисты РТ Фанис Зиганшин, Лейсан Файзуллина, Алмаз Гараев, Гульчачак Хамадинурова, Раиль Шамсуаров, а также Радиф Галимов, Эльза Муратхузина, Алина Мударисова и Айгуль Абашева.

Премьера постановки ожидается в апреле 2023 года.

