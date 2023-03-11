В театре Камала прошел юбилейный вечер Рината Тазетдинова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Коллектив Татарского академического театра имени Галиасгара Камала и зрители поздравили с 85-летним юбилеем народного артиста России и Татарстана Рината Тазетдинова.

Выступая на праздничном вечере, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев назвал Рината Тазетдинова исторической личностью. «Спасибо за служение нашему народу. Щепкинцы, вернувшись в наш театр, внесли большой вклад в развитие татарского национального искусства», — подчеркнул он.

Минтимер Шаймиев напомнил о роли Сократа, сыгранной артистом в «Баскетболисте». «Вы влияете на жизнь. Мысли и идеи, заложенные в спектаклях, запоминаются, заставляют задуматься, меняют людей», — отметил Государственный Советник.

За вклад в развитие театрального искусства Ринат Тазетдинов награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

На юбилейном вечере Ринат Тазетдинов принимал поздравления от земляков, а также от многих театров Татарстана и России. «Татар-информ» вел трансляцию мероприятия онлайн.

Ринат Арифзянович Тазетдинов родился 1 января 1938 года в деревне Малая Цильна Дрожжановского района ТАССР. В 1961 году окончил Московское театральное училище имени Щепкина. С этого же года — в коллективе Татарского академического театра имени Г. Камала.

Народный артист РСФСР (1982). Лауреат Государственной премии СССР (1985). Лауреат Республиканской премии имени Габдуллы Тукая (1967). Лауреат премии «Золотая маска» (2016) — «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства».