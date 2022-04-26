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Ру Тат
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Культура
26 апреля 2022  08:14
Рузиля Мухаметова

В театре Камала прошел торжественный вечер, посвящённый 100-летию «Казан утлары»

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Литературный журнал «Казан утлары» стоит на страже родного языка. Об этом на торжественном вечере, посвященном вековому юбилею периодического издания, заявил заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов. Мероприятие прошло в театре Камала. 

Ахметов пожелал коллективу журнала и впредь доносить до татарского народа национальное литературное наследие и сохранять неразрывную связь между журналом и читателем. 

Также он вручил им благодарственные письма от Президента Татарстана Рустама Минниханова и Госсовета РТ. Поздравления принимал главный редактор издания Рустам Галиуллин. 

На юбилей приехали специальные гости — главные редакторы тюркских литературных журналов. 

Программа вечера через страницы журнала рассказала о главных исторических вехах татарской литературы. Со сцены стихи прочитали артисты театра Камала, также в торжестве принимал участие оркестр «Казан нуры». Прозвучали песни в исполнении Рузили Бадретдиновой, Рустама Асеева, Алины Шарипзяновой и других.

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