В театре Камала прошел торжественный вечер, посвящённый 100-летию «Казан утлары»
Литературный журнал «Казан утлары» стоит на страже родного языка. Об этом на торжественном вечере, посвященном вековому юбилею периодического издания, заявил заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов. Мероприятие прошло в театре Камала.
Ахметов пожелал коллективу журнала и впредь доносить до татарского народа национальное литературное наследие и сохранять неразрывную связь между журналом и читателем.
Также он вручил им благодарственные письма от Президента Татарстана Рустама Минниханова и Госсовета РТ. Поздравления принимал главный редактор издания Рустам Галиуллин.
На юбилей приехали специальные гости — главные редакторы тюркских литературных журналов.
Программа вечера через страницы журнала рассказала о главных исторических вехах татарской литературы. Со сцены стихи прочитали артисты театра Камала, также в торжестве принимал участие оркестр «Казан нуры». Прозвучали песни в исполнении Рузили Бадретдиновой, Рустама Асеева, Алины Шарипзяновой и других.