В театре Камала прошел музыкальный вечер, посвященный композитору Салиху Сайдашеву

В театре Камала прошел вечер, посвященный 125-летию основоположника татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева.

Концерт был поставлен как музыкальная биография композитора, в которой воспоминания современников чередовались с музыкальными произведениями Салиха Сайдашева и посвященными ему композициями. Через эту музыку был составлен весь жизненный путь композитора: от блистательного успеха до тяжелых лет забвения.

Проводником в этом путешествии стал оркестр театра Камала, для которого композитор имеет особую значимость – в 1922 году именно он организовал оркестр театра.

Под управлением главного дирижера и художественного руководителя Данияра Соколова оркестр отдал дань уважения своему основателю.

В программе концерта прозвучали произведения Салиха Сайдашева: увертюры к музыкальным драмам «Галиябану», «Угасшие звезды», «Родина», музыка к пьесе «Голубая шаль» и хореографические сюиты («Аниса», «Интернациональная пляска» и другие), а также песни из спектаклей «На реке Кандре» и «Настоящая любовь» в исполнении артистов театра. Ведущие вечера: Рамиль Вазиев и Алсу Каюмова.

Концерт завершился «Маршем Сайдашева».

