В театре Камала покажут национальные эпосы Якутии

Государственный театр Республики Саха привез в Казань два национальных якутских эпоса Олонхо. Показ Олонхо приурочен к 20-летию признания якутского эпоса шедевром нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

«Мы продолжаем договоренности, достигнутые руководствами наших республик. Так, сегодня мы привезли вам наш олонхо. 20 лет назад ЮНЕСКО признал олонхо шедевром мирового значения», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» министр культуры и духовного развития Республики Саха Афанасий Ноев.

День олонхо проводится ежегодно 25 ноября с 2006 года. Олонхо — это устный народный эпос. Сегодня, 21 ноября, на двух сценах (Восточный и Большой залы) в Театре Камала представят «Удаганки» и «Олонхо — Вечное эхо Евразии». Первое – спектакль молодого Театра Олонхо (создан в 2008 году) по мотивам эпоса «Удаганки Уолумар и Айгыр», созданного якутским сказителем XIX века Николаем Абрамовым. Второе – театрализованное представление в исполнении трех театров Якутии: Саха академического театра имени П.А. Ойунского, Театра Олонхо, театра танца имени С.А. Зверева-Кыыл Уола.

«Наш приезд связан с общефедеральными гастрольными проектами. При поддержке Министерства культуры России и Росконцерта наши театры гастролировали в Республике Марий Эл, Чувашии и Башкортостане», – рассказал Ноев.

В Казани якутские театры заканчивают свой гастрольный тур.

