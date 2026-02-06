В театре Камала показали физический спектакль «balballar» хореографа Нурбека Батуллы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В театре им. Г. Камала показали гостевой спектакль физического театра «balballar» творческого объединения «Алиф». Премьера постановки состоялась 3 ноября минувшего года на фестивале «Аваздаш» в Альметьевске, а для столицы Татарстана это премьера. Очередные показы состоятся в марте.

Балбалы – древние каменные скульптуры. Точное назначение этих изваяний неизвестно, но существует версия, что у тюрков их ставили вокруг курганов с погибшими воинами, изображая мужчину с мечом в руках. Также считается, что балбалы могли возводиться в честь арвахов – душ предков.

«Говорят, что около них устраивались пиры, чтобы души предков радовались и не исчезали, не уходили в забвение. В такие моменты человек обретает силу и получает поддержку от своего рода», – говорится в описании спектакля.

Действие идет почти час, и все это время актеры находятся в постоянном движении. Весь нарратив подается через тело, без использования слов – только звуков, которые широкими мазками обозначают чувства или эмоции. Абстрактность постановки превращает ее не просто в историю, а в один большой ритуал.

Всего за час зритель видит краткую историю танцевальной культуры и культуры в целом. Она зародилась во времена оседлости, когда у людей появилось постоянство в жизни (балбал – символ этого постоянства). Как только физическое движение останавливается, по инерции начинается духовное. В поисках внутреннего покоя, иллюзии безопасности люди создают себе идолов и поклоняются им – так зарождается ритуал. Современный танец – это результат тысячелетней рефлексии человека над самым первым ритуалом.

«Мы ищем энергию внутри себя, ищем связь с арвахами через свое тело и сознание, чтобы обрести новую энергию», – отмечается в анонсе.

Хореограф спектакля – Нурбек Батулла. Музыку создал Ислам Валеев. Скульптуры разработал Альфиз Сабиров.