В театре Камала писатель Галимьян Гильманов расскажет о мифах про Шурале

В театре Камала 18 декабря пройдет лекция писателя, литературоведа, заслуженного деятеля искусств Татарстана Галимьяна Гильманова «Шурале – хозяин леса: на грани фольклора, науки и фантазии». Лекция состоится в рамках премьеры спектакля «Шурале. Не ждали?!».

В своей лекции писатель расскажет об эволюции сказочного образа и поделится своими размышлениями о природе мифа, о роли Шурале в татарской культуре, расскажет о связи между традициями и современными интерпретациями классического образа, в которых переплетаются древняя мифология, научные исследования и художественная фантазия.

«Надеемся, что лекция заинтересует не только детей, но и родителей, показывая, как традиционный фольклор взаимодействует с современным искусством и научным знанием», – сказал художественный руководитель театра Камала Ильгиз Зайниев.

В фантазийном сиквеле народной сказки в постановке Салимы Аминовой и Ильдуса Габдрахманова Шурале обиделся на людей и перебрался жить в болото, а в это время в брошенном им когда-то на произвол судьбы лесу заправляют Див, Албасты и Юха, превратившие красивые чащи в непроходимый и страшный плен для всего живого.

Театр Камала запустил цикл лекций, приуроченных к премьерам, чтобы дать зрителям ключ к пониманию исторического и культурного контекста спектаклей. Первым шагом стала лекция историка Лилии Габдрафиковой перед премьерой «Джаудат и Зубаржат», основанная на материалах ее исследования татарского общества.