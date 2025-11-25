В театре Камала откроют скульптуру итальянского художника Марко Бравуры

В фойе Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала 27 ноября откроют скульптуру мифологической птицы «Самрух». Автором объекта является итальянский художник-монументалист Марко Бравура.

Мифологическая птица Самрух – тюркский символ создания нового мира. Скульптура художника-монументалиста Марко Бравуры воплощает непрерывную связь времен и поколений, возможность возрождения в опоре на традиции. Мозаичное оперенье «Самрух» соткано из золотой и цветной смальты, муранского стекла, полудрагоценных камней, мрамора, перламутра. Драгоценные, собранные из маленьких частиц, крылья Самрух скручиваются по спирали и напоминают одновременно и структуру клетки ДНК, и ленту Мебиуса.

Скульптура входит в цикл «Ardea Purpurea» («Птица Феникс»), представленный в Бейруте (1999) и Равенне (2004). «Самрух» создана Марко Бравурой для Казани в 2024 году.

Марко Бравура родился в Равенне в 1949 году. Окончил Государственный институт мозаичного искусства Равенны и Академию изящных искусств Венеции. Долгие годы жил и работал в Венеции, в 1980-х вернулся в Равенну, где открыл студию мозаики. Его произведения представлены в музеях, входят в институциональные и частные собрания в Европе, России и США.

Напомним, архитектор Марсель Искандаров ранее рассказал в интервью «Татар-информу», что рядом с новым зданием театра Камала может появиться «объект высокого класса современной скульптуры».