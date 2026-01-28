В театре Камала откроется выставка театральных афиш к 130-летию КХУ им. Фешина

В фойе второго этажа театра им. Галиасгара Камала сегодня, 28 января, в 18:30 состоится открытие выставки «Ожидание».

Проект посвящен процессу рождения спектакля и моменту предвкушения, когда искусство еще не вышло на сцену, но уже наполнено эмоцией и смыслом. В центре внимания театральная афиша и работа художника-сценографа как важные этапы создания спектакля.

На выставке представлено 17 афиш, выполненных студентами Казанского художественного училища им. Николая Фешина, и 9 афиш учащихся Школы креативных индустрий при училище. Также экспозиция включает 15 макетов декораций и 17 эскизов, созданных студентами театрально-декорационного отделения под руководством Сергея Скоморохова.

Выставка приурочена к 130-летию КХУ им. Фешина и 150-летию Союза театральных деятелей Республики Татарстан. В экспозиции представлены работы к спектаклям театра Г. Камала и других театров.

Выставка приглашает зрителей почувствовать атмосферу творческого ожидания и увидеть, как рождается театральное искусство.