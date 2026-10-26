В театре Камала начался региональный этап фестиваля-конкурса «Голоса Победы»

Сегодня в казанском театре Камала на конкурсе «Голоса Победы. Регионы» выступили дети участников СВО, ветеранов боевых действий и героев РФ. В этом году конкурс впервые проводится в Татарстане и реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Наши дети встречались с Президентом и после этого запустился проект „Голоса Победы. Регионы“. Татарстан стал третьим регионом, который принимает наш большой кремлевский столичный проект. Сегодня на сцене мы увидим десять детей: они споют песни о Великой Победе, о своих близких и расскажут истории о том, что действительно важно», — рассказала продюсер фестиваля Наиля Анварова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По ее словам, один из десяти финалистов регионального этапа в мае следующего года представит свой регион в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Победителя определит жюри.

«Илья Глазунов, режиссер нашего Государственного Кремлевского дворца, дает возможность также получить приз зрительских симпатий одному из детей. Потому что возраст ребят – от пяти до семнадцати лет, и, конечно, очень сложно даже уже из десяти выбрать одного победителя», – добавила Наиля Анварова.

Цель проекта – помочь детям с помощью творчества и искусства дальше развиваться, думать о завтрашнем дне и не просто петь песни, но и вспоминать в них о своих героических братьях и отцах.

«Ребята остаются здесь дома в очень непростых жизненных ситуациях – они всегда в ожидании близких, а иногда чувства боли и утраты сильно закрывают их внутри. Цель проекта, в первую очередь, – это помочь детям через творчество рассказывать о своих героических братьях, отцах, о том, что сделали они, чтобы защитить нашу Родину», – рассказала Наиля Анварова.

Среди участников фестиваля – десятилетняя Анастасия Мартемьянова. Несмотря на инвалидность по зрению, девочка очень любит музыку и все свободное время посвящает творчеству. Она выступает с трех лет. Ее отец погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО в 2024 году. Сейчас она живет с прадедом, который ее поддерживает.

«Сегодня я исполню песню Михаила Ножкина „Последний бой“. Я очень волнуюсь, но буду держаться. Я готовилась к этому конкурсу очень упорно. Я проживаю песню всем сердцем, представляю себя ее главным героем. Папа бы мною гордился, мы с ним были неразлучны», – рассказала участница.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поприветствовала участников от имени Раиса Татарстана и поблагодарила организаторов за проведение проекта в Казани. Она назвала голосом Победы детский смех и голоса детей, и призвала к единству. Обращаясь к участникам СВО, присутствующим в зале, она выразила им уважение и благодарность за подвиг от имени всех жителей республики и пожелала скорейшей победы.