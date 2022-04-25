В театре К. Тинчурина номинант «Золотой маски» представит авангардный «Беренче театр»

На сцене Татарского театра драмы и комедии им. К. Тинчурина 27 апреля и 2 мая состоится премьера спектакля по легендарной пьесе Галискара Камала «Беренче театр» («Первое представление»). Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Интрига заключается в том, что режиссером спектакля выступил Ильнур Гарифуллин, который является номинантом премии «Золотая маска» и до этого поставил спектакли на русском языке.

Он переложил историю из прошлого века в сегодняшние реалии, когда у татар уже есть (и не один) классический театр и только еще формируется авангардный, или современный, татарский театр. По задумке режиссера, герои спектакля уходят на представление в авангардный татарский театр, предавая тем самым классический. А консервативный Хамза бай выступает не против первой постановки татарского спектакля, а против современного татарского театра.

Есть ли право на существование авангардного татарского театра? И кто его зрители? – над этими вопросами приглашает задуматься новая поставка театра имени Карима Тинчурина.