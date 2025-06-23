В театре им. Камала состоялась премьера уникального аудиовизуального перформанса

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В новом здании Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала состоялся премьерный показ аудиовизуального перформанса «Яктылык моңы» (Мелодия света). Уникальное художественное произведение соединило в себе звучание классической и современной музыки в исполнении симфонического оркестра и новых мультимедийных технологий.

Перформанс был представлен в Восточном зале театра. Лейтмотив произведения связан с преодолением тьмы – войны, потерь, трагедий, и движения к свету, миру, духовности и культурному процветанию.

Для зрителей были исполнены произведения известных зарубежных, российских и татарстанских композиторов XX века. В их числе – Эдуард Уильям Элгар («Энигма-вариации», опус 36) и Алмаз Монасыпов (симфония-поэма №2 «Муса Джалиль»). Прозвучали также композиции современных авторов – Ильяса Камала (поэма памяти Ильгама Шакирова «Сквозь темный лес»), Алсу Сунгатуллиной (симфоническая поэма «Лучезарная Казань»), Фархада Бахтияри («Соловей и роза»). Каждая музыкальная тема сопровождалась специально разработанным визуальным решением.

Продолжительность перформанса составляет 90 минут. Ожидается, что после премьеры произведение войдет в постоянный репертуар театра с сентября 2025 года. В подготовке проекта принимала участие мультимедиа студия formate. Перформанс был создан при поддержке компании СИБУР.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Новое здание, оснащенное современным оборудованием и проекционными системами, позволило нам реализовать самые смелые идеи. В перформансе «Яктылык моңы» мы совмещаем музыку и современные мультимедийные технологии в единое творчество. Весь контент – музыкальный и визуальный – был подготовлен под исполнение в новом здании театра им. Камала. Восточный зал круглой формы на 360 градусов создает необычный сценический эффект: у зрителей складывается ощущение, что они сидят в центре оркестровой ямы, а трансляция визуальных образов на стены оживляет пространство, создавая эффект полного погружения в действие. Это не просто академический концерт, это визуальная и звуковая магия», – отметил главный дирижер и художественный руководитель оркестра Татарского Государственного Академического театра им. Г. Камала Данияр Соколов.

По словам Данияра Соколова, необычные перформансы, объединяющие академическое искусство с современными технологиями, помогают приводить на концерты молодое поколение. Их привлекают отступления от классической театральной системы с использованием света и новых методов визуализации контента.

«Наш перформанс – это реванш для композиторов прошлого, таких как Александр Скрябин, которые экспериментировали над технологиями передачи звуков в цвета. Новые технологии позволяют нам вывести синтез искусств на новый уровень», – добавил главный дирижер оркестра.