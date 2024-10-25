В театре «Экият» состоится первая премьера сезона по повести Чингиза Айтматова

1 и 2 ноября в Татарском государственном академическом театре кукол «Экият» состоится первая премьера 91-го театрального сезона – «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Сейчас идут генеральные репетиции, рассказали «Татар-информу» в театре.

«Материнское поле» — это история многих женщин, семей и народов. Спектакль вслед за знаменитой повестью, которую писатель посвятил своим родителям, поднимает вопросы о предназначении человека, горе, счастье, мужестве, судьбе и о любви к Родине.

«Мне кажется, Чингиз Айтматов один из немногих авторов, кто подходит к театру кукол — он очень образный, душевный. Этот спектакль посвящается народу-победителю — всем, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Народ вытерпел, выцарапал эту победу. Мы все должны это помнить и ценить», — отметил режиссер-постановщик спектакля Ильгиз Зайниев.

Согласно сюжету, вдова, потерявшая на войне мужа и троих сыновей, выходит к полю, чтобы поведать матери-земле свое горе. Именно с полем, как с родным человеком, разговаривает Толгонай, делится своими воспоминаниями и горестями, пытается найти ответы на гнетущие ее вопросы. В окружении природы, по крупицам восстанавливая в памяти прожитые годы, она черпает силы, чтобы и дальше принимать правильные решения, жить по совести.

Режиссером-постановщиком выступил Ильгиз Зайниев, художником-постановщиком — Сергей Рябинин, композитором — Миляуша Хайруллина.

«В этом сезоне мы также порадуем зрителей премьерой по Гофману „Щелкунчик“, по мотивам русской народной сказки „Марья-Моревна“, „Абугалисина“ Каюма Насыри и другими», — рассказали «Татар-информу» в театре.

Постановка осуществляется при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины».