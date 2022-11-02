В театре «Экият» покажут спектакль «Ханума» в честь юбилея народной артистки Егоровой

3 ноября в Татарском государственном театре кукол «Экият» состоится показ спектакля «Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели в честь 50-летнего юбилея народной артистки РТ Наталии Егоровой. Именинница сама в этот день выйдет на сцену, чтобы принять поздравления коллег из других театров и исполнить главную роль в спектакле, рассказали «Татар-информу» в театре.

За роль Ханумы актриса неоднократно награждалась дипломами международных фестивалей театров кукол в номинации «За лучшую женскую роль».

Наталия Егорова служит в театре кукол «Экият» с 1991 года и за это время завоевала положение одной из ведущих актрис театра. Егорова входит в список лучших актеров—кукольников России.

За годы работы ею создано около 100 образов. В числе прочих — хозяйская дочка Алсу — по пьесе Аделя Хаирова в спектакле «Три дочери»; Варвара, Обезьянка Чи-Чи — в «Айболите» Корнея Чуковского; Царица — в «Сказке о царе Салтане» Александра Пушкина; Буратино — в постановке «Буратино» Алексея Толстого, Красная Шапочка — в «Красной Шапочке» Шарля Перро.

Артистка многократно становилась призером и дипломантом международных театральных фестивалей театров кукол.

В 2011 году в номинации «Лучшая артистка театра кукол» за творческие достижения Наталия Егорова была удостоена республиканской премии «Тантана». В 2012 году актриса получила почетное звание «Женщина года». В 2013 году «За пропаганду национальной драматургии для детей» Егорова стала лауреатом ежегодной общественной премии имени Дамира Сиразиева.