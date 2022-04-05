В театре «Экият» московский кукольник покажет «Цирк на нитях»

В субботу, 9 апреля, на сцене Татарского государственного театра кукол «Экият» известный кукольник Виктор Антонов покажет свое легендарное шоу «Цирк на нитях». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе театра кукол.

Виктор Антонов — главный художник Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова, неоднократный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».

«Цирк на нитях» — это авторский спектакль, эксклюзивное представление, где все происходит как в настоящем цирке. Каждая марионетка создана самим автором спектакля и управляется несколькими десятками нитей. В спектакле участвуют куклы-гимнасты, шпагоглотатель, фокусник, восточная красавица с танцем живота, дрессированные обезьянки, огнедышащий верблюд, эквилибрист.

С этим представлением Виктор Антонов объездил много стран. «Мы очень хотели, чтобы и казанский зритель увидел уникальное явление в мире театра кукол, непревзойденный уровень работы с марионетками. Спектакль также доступен обладателям „Пушкинской карты“», — уточнили в пресс-службе.