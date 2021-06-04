В театральном фестивале тюркских народов «Науруз» примут участие 28 театров

В Казани стартует XV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». В нем примут участие 28 театров из разных стран. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Международный театральный фестиваль тюркских народов „Науруз“ — это возможность не только пообщаться, посоревноваться, но и обратиться к нашим корням, это поиск общих принципов, ценностей, которые будут актуальны для всего театрального сообщества тюркских народов», — считает министр.

28 театров из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России представят свои работы на шести театральных площадках Казани. Среди них — Большой и Малый залы театра Камала и театра кукол «Экият», а также театр Тинчурина и театр Кариева. Представления также развернутся на набережной озера Кабан.

Параллельно работа фестиваля будет транслироваться на сайте театра kamalteatr.ru.

Проект пройдет с 6 по 11 июня 2021 года.

Фестиваль реализуется в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди».

Учредителями фестиваля являются министерство культуры республики. Проект проходит при поддержке Союза театральных деятелей России и Союза театральных деятелей Татарстана. Организатором явился Татарский государственный Академический театр имени Камала.