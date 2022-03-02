В театр кукол «Экият» приехал режиссер из Беларуси для постановки спектакля «Дитя Аллаха»

Сегодня, 2 марта, в театре кукол «Экият» состоялась первая читка пьесы Николая Гумилева «Дитя Аллаха». Вся постановочная группа проекта приехала из Республики Беларусь. Об этом «Татар-информу» сообщили в театре.

Режиссером-постановщиком выступит заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда, художником-постановщиком — Людмила Скитович, композитором — Павел Кондрусевич, хореографом — Ирина Ткаченко.

Премьера спектакля «Дитя Аллаха» состоится через полтора месяца — 15 апреля 2022 года.

«Приезд в Казань легендарного режиссера Олега Жюгжды — одно из ярких событий для театра, — отметили в пресс-службе театра. — Работает Олег Олегович главным режиссером в Гродненском областном театре кукол, но о нем знают и в России, и в Европе. Его постановки, будь то в драмтеатре или в театре кукол — всегда событие в театральном мире».

Олег Жюгжда работал над спектаклями «Трагедия о Макбете», «Сон в летнюю ночь», «Зимняя сказка» Уильяма Шекспира; «Кошкин Дом» Самуила Маршака, «Королева снегов» (по мотивам Ханса Кристиана Андерсена), «Вий. Страшная месть» по мотивам Николая Гоголя, «Фауст. Сны» по мотивам Иоганна Гете и многими другими постановками.

Олег Жюгжда является лауреатом и дипломантом международных фестивалей, награжден призом Белорусского союза театральных деятелей «Хрустальный ангел» за вклад в развитие белорусского театра кукол (2008), медалью Франциска Скорины (2011), Премией имени Александра Дубко областного исполнительного комитета как «Режиссёр года» (2012), по решению Гродненского областного исполкома «Человек года Гродненщины 2014».

Спектакль «Дитя Аллаха» реализуется в рамках федерального проекта «Единой России» «Культура малой родины».