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Происшествия 24 ноября 2024 22:46

В ТЦ в Зеленодольске съехались пожарные из-за возгорания в туалете рядом с кинотеатром

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В торговый центр «Мирный» вызвали пожарных – из туалета на третьем этаже валил дым.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, пожарные, выехав по второму номеру сложности, провели разведку и снизили ранг пожара до первого. Как выяснилось, в туалете на третьем этаже – там же, где находится кинотеатр, загорелся держатель туалетной бумаги. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

45 посетителей торгового центра и кинотеатра эвакуировались из здания самостоятельно.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

#пожар в тц
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