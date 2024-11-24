В ТЦ в Зеленодольске съехались пожарные из-за возгорания в туалете рядом с кинотеатром

В торговый центр «Мирный» вызвали пожарных – из туалета на третьем этаже валил дым.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, пожарные, выехав по второму номеру сложности, провели разведку и снизили ранг пожара до первого. Как выяснилось, в туалете на третьем этаже – там же, где находится кинотеатр, загорелся держатель туалетной бумаги. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

45 посетителей торгового центра и кинотеатра эвакуировались из здания самостоятельно.