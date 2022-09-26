В ТЦ «Парк Хаус» пройдет закрытый показ фильма «Любовное письмо»

В кинотеатре «Синема 5» в торговом центре «Парк Хаус» 28 сентября состоится закрытый показ фильма «Любовное письмо». Начало сеанса запланировано на 19.00.

В картине переплетаются жанры мелодрамы, комедии и драмы. Режиссером и сценаристом выступил Жером Боннель, продюсерами – Мишель Сен-Жан и Энн Мэтью.

По сюжету отвергнутый бывшей девушкой, Джонас заходит в кафе рядом с ее домом и пишет ей прощальное любовное письмо. Погруженный в свои переживания, он не замечает, как рядом маячит новая история любви, а текст страница за страницей превращается в нечто большее, чем просто письмо.

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