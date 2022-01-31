В ТЦ «Мега» в Казани весной появится подростковый клуб

Для того, чтобы подростковые клубы становились более актуальными для молодежи, они должны появляться там, где молодые люди и так проводят свое время. Поэтому было достигнуто соглашение с ТЦ «Мега» в Казани об открытии такого клуба прямо внутри торгового центра. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Это абсолютно новый проект, мы его запустим весной. Это будет пространство, куда будут приезжать специалисты из близлежащих подростковых клубов и проводить различные активности в те часы, когда в торговом центре будет наибольшее количество подростков», — сообщил собеседник.

Напомним, что сегодня состоялась итоговая коллегия Минмолодежи РТ, на котором Сулейманов заявил, что в 2022 году необходимо все учреждения молодежной политики, в том числе и подростковые клубы, обеспечить сетью WI-FI.