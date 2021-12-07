В ТЦ «Горки Парк» появится комната для совершения намаза

Завтра в казанском ТЦ «Горки Парк» откроется молельная комната. Предполагается, что мусульмане смогут совершить намаз в помещении на втором этаже, сообщает ДУМ РТ.

Мероприятие пройдет в 13.00. Его участниками станут муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, помощник Президента РТ — бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев, президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов.

В настоящее время в торговых центрах республики действуют семь молельных комнат. Открытие таких помещений на встрече с предпринимателями в прошлом году поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов.