В Тбилиси задержали 20 участников акции протеста, среди них оказался россиянин

Правоохранительные органы Грузии арестовали 20 участников акции протеста против принятия закона об иноагентах в Тбилиси. Среди задержанных оказались один гражданин России и двое граждан США, сообщает РИА Новости.

По данным МВД Грузии, полиция неоднократно призывала протестующих соблюдать порядок и подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Однако часть митингующих проигнорировала эти призывы, нарушила общественный порядок, оказала сопротивление полицейским и допустила оскорбления в их адрес.

В результате 20 человек были задержаны за административные правонарушения. Среди задержанных – гражданин России 2002 года рождения, а также два гражданина США 1995 года рождения и неустановленного года рождения.

Один из американских граждан отказался предоставить личные данные и потребовал связаться с посольством США. Информация о задержании иностранцев была передана в посольства США и Швейцарии, при котором работает секция интересов России.

Власти продолжают расследование инцидентов, произошедших в ходе несанкционированной акции протеста в грузинской столице.