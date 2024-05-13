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В Тбилиси задержали 20 участников акции протеста, среди них оказался россиянин
Правоохранительные органы Грузии арестовали 20 участников акции протеста против принятия закона об иноагентах в Тбилиси. Среди задержанных оказались один гражданин России и двое граждан США, сообщает РИА Новости.
По данным МВД Грузии, полиция неоднократно призывала протестующих соблюдать порядок и подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Однако часть митингующих проигнорировала эти призывы, нарушила общественный порядок, оказала сопротивление полицейским и допустила оскорбления в их адрес.
В результате 20 человек были задержаны за административные правонарушения. Среди задержанных – гражданин России 2002 года рождения, а также два гражданина США 1995 года рождения и неустановленного года рождения.
Один из американских граждан отказался предоставить личные данные и потребовал связаться с посольством США. Информация о задержании иностранцев была передана в посольства США и Швейцарии, при котором работает секция интересов России.
Власти продолжают расследование инцидентов, произошедших в ходе несанкционированной акции протеста в грузинской столице.
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